Несмотря на небольшое количество боеприпасов, Украина все еще имеет некоторые успехи, но достигать их становится все труднее, говорит американский ветеран "Джеки".

Из-за ситуации с нехваткой боеприпасов у украинских военных, Россия сейчас является "альфа-хищником на поле боя". Такое мнение высказал ветеран США "Джеки"

Как пишет Business Insider, американский ветеран с позывным "Джеки" находится в Украине с 2022 года, он является инструктором в 3-й десантно-штурмовой бригаде. По его словам, дефицит боеприпасов, который усилился после прекращения помощи США, дал России большое преимущество: враг может вести артиллерийский огонь прямо по украинской пехоте и бронетехнике.

С начала российского вторжения Украина часто оказывалась в невыгодном положении в вопросе вооружения, боеприпасов и живой силы, говорят эксперты и западная разведка. "Джеки" отметил, что украинские войска уже привыкли воевать с меньшим количеством артиллерии, чем у россиян. Он сказал, что Украине до сих пор часто удавалось победить Россию благодаря лучшей тактике и подготовке.

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Но дефицит боеприпасов меняет эту динамику, отмечает ветеран США. Несмотря на небольшое количество снарядов, Украина все еще имеет некоторые успехи, но достигать их становится все труднее.

До того, как дефицит начал серьезно ощущаться, Украина часто использовала свою артиллерию, чтобы подавить российскую. Это, по словам "Джеки", позволяло украинской пехоте преобладать над вражеской. В прошлом году один российский генерал даже признал, что Украина побеждает Россию, в частности, в контрбатарейной борьбе.

"Когда наши ребята ведут бой пехоты против пехоты россиян, мы разбиваем их. Мы делаем это постоянно, на данный момент в этом нет ничего особенного. Нам нужно только подавить российскую артиллерию и бронетехнику. Если бой идет пехота на пехоту, мы побеждаем", – пояснил американский ветеран.

Но запасы снарядов и ракет иссякли настолько, что сейчас Украина не может постоянно полагаться на эту тактику, говорит "Джеки". Это склоняет чашу весов на сторону оккупантов.

"Джеки" подчеркнул, что украинские войска держали снаряды в резерве настолько, насколько это было возможно. Им приходилось не поражать некоторые цели, поскольку они не считались непосредственной угрозой.

Во время боев за город Авдеевка Донецкой области некоторые военные начинали день с осознанием того, что у них нет снарядов, которыми они могли бы выстрелить в сторону противника, рассказал "Джеки". За последнюю неделю перед выходом Украины из города в феврале "наша артиллерия окончательно иссякла". По словам ветерана, отсутствие снарядов стало причиной того, почему украинским военным пришлось выйти из Авдеевки.

Издание отмечает, что европейские страны все еще помогают Украине, но многие говорят, что не имеют в своих арсеналах достаточного количества оружия, чтобы передать его. Чтобы закрыть этот пробел, разрабатываются новые инициативы, в частности – чешская. Страна нашла более миллиона снарядов, которые могут быть выкуплены за пределами Европы. Ожидается, что первые боеприпасы прибудут в Украину уже в июне.

В свою очередь, "Джеки" призвал США не останавливаться в поддержке Украины:

"Мы не тратим дорогие ракеты, чтобы уничтожить одного парня или что-то подобное. Мы знаем, что должны быть экономными со всем этим вооружением, и мы очень точны и чрезвычайно экономны", – подчеркнул он.

Американский ветеран добавил, что Силы обороны чрезвычайно хорошо используют предоставленную помощь, нанося ущерб российской армии и выводя из строя российские самолеты и корабли.

"Вот почему все эти самолеты падают. Вот почему все эти танки уничтожаются. Все эти боеприпасы идут прямо на российскую армию, и это работает очень хорошо. Сколько кораблей было потоплено на данный момент?" – сказал он.

По словам "Джеки", украинцы разделяют американские ценности и борются за свободу. Он отметил, что поддержка Украины означает поддержку демократии – именно поэтому США не должны отказываться от поддержки.

"Мы не собираемся проигрывать. Этого не произойдет. Это невозможно. Мы умрем, прежде чем проиграем", – резюмировал ветеран США.

Нехватка боеприпасов в Украине: последние новости

Издание Bloomberg пишет, что Россия выигрывает у союзников Украины гонку за боеприпасами. Отмечается, что оккупанты способны выпускать в семь раз больше снарядов, чем украинские военные. Некоторые украинские пушки делают лишь один выстрел в день, чтобы сохранить запасы боеприпасов.

Между тем Reuters сообщает, что Чехия выделит десятки миллионов евро на собственную инициативу по приобретению сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины. Больше всего же предоставит Германия – страна пообещала внести 576 миллионов евро за 180 000 артиллерийских снарядов.

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