По мнению Храпчинского, украинской дипломатии нужно более активно включаться и общаться относительно получения F-16.

Заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский заявил, что большинство инфраструктуры, пилоты и инженерный состав уже готовы к получению самолетов F-16 и эксплуатации их на территорию Украины.

По его мнению, украинской дипломатии нужно более активно включаться и общаться относительно получения F-16.

"Самолеты будут достойным отпором для российского авиапрома. Современные российские самолеты быстро несут потери, подобно советским Су-25. Поэтому россияне могут публично пытаться пугать, что будто они готовы к встрече. Думаю, до воздушных прямых боев не дойдет. РФ на самом деле нечего противопоставить, потому что существенно пострадала в вопросах авионики. РФ не имеет ни одного самолета 5-го поколения. Самолет Су-57, который они позиционируют как самолет 5-го поколения, на самом деле относится к 4+ поколению. Все остальные самолеты, такие как Су-35, Су-30 и Су-34, также являются классическими самолетами 4-го поколения", - заявил он в эфире Еспресо.

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Эксперт утверждает, что у РФ есть проблема с получением определенных технологий, которые бы позволили осовременить двигатели к самолетам.

"Ранее Россия активно сотрудничала с Францией и США, чтобы получить определенные технологии. Из-за санкций это сотрудничество прекратилось. Теперь РФ сталкивается с трудностями получения новых технологий для модернизации двигателей. Например, двигатель на самолете Су-57 разработан еще в советские времена", - пояснил Храпчинский.

Истребители F-16 для Украины - детали

Украина и Нидерланды делают важные шаги для того, чтобы самолеты F-16 начали работать на фронте как можно быстрее. Впрочем, сроки прибытия истребителей не будут раскрывать.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. По его словам, сейчас стороны уже обсудили основные технические аспекты.

"Мы обсудили все технические условия, необходимые для того, чтобы эти F-16 могли летать здесь, и в этом направлении делаются важные шаги", - сказал он.

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