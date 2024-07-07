По его словам, размещение самолетов нужно рассредоточить.

Для того, чтобы защитить истребители F-16 от российских ударов, Украине нужно получить дополнительные зенитно-ракетные комплексы, а также разместить истребители на более отдаленных аэродромах от линии фронта. Такое мнение высказал эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в комментарии Radio NV.

"Нужно предоставлять не только самолеты, необходимо подкрепить их зенитно-ракетными комплексами. Как раз этот удар по Миргороду произошел из-за того, что мы не могли прикрыть соответственно ЗРК средней дальности этот аэродром", - заявил он.

Также Романенко пояснил, что Миргород расположен на расстоянии 160 километров от РФ.

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"Если мы разместим эти самолеты на более отдаленных аэродромах от линии фронта, то они априори будут защищены от ракетных ударов с корректировкой. Поскольку по Миргороду ударили именно с корректировкой. Россияне объединили в единую систему беспилотные подразделения разведки и дивизионы "Искандеров". То есть они выбросили все штабные звенья. И то, что видит беспилотник, напрямую передавалось операторам "Искандеров", которые моментально вводили координаты цели и осуществляли пуски ракет. Если такой корректировки не будет, самолеты уже априори защищены, россияне могут бить только по площадям или надеяться, что они наносят удар по аэродрому", - отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, размещение самолетов нужно рассредоточить.

"Это второй основной принцип авиационной техники. Максимум четыре самолета на одном аэродроме", - добавил он.

Удар по аэродрому Миргород - мнение эксперта

Как сообщал УНИАН, ранее Романенко заявил, что украинская система противовоздушной обороны должна была сбить разведывательный дрон, которым Россия нацеливала ракету на военный аэродром в Миргороде.

"То, что они достали до Миргорода - это немного поражает. Слишком глубоко в тылу. Ведь наша ПВО должна была этот беспилотник сбить. Хотя бы обнаружить его, поднять истребители и сбить. К сожалению, этого не произошло. Из этой ситуации будут сделаны выводы и я думаю, что подобные операции повторяться не будут. А в целом, это большая опасность, когда на такое расстояние заходят российские беспилотники и еще и имеют возможность снять результаты удара", - сказал Романенко.

Он добавил, что благодаря разведывательному БПЛА, Россия имела возможность не только подтвердить поражение украинской авиации, но и узнать уровень повреждения самолетов или даже скорректировать еще один удар.

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