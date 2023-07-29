Гуменюк добавила, что из-за шторма в Черном море сейчас нет ни одного российского носителя ракет.

Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, которые "смогут гарантировать безопасность судоходства во всем Черноморском регионе и защитить от террористических действий РФ".

Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. "Нам нужны такие средства, которые позволят на дальнем расстоянии уничтожать даже планы россиян по блокированию судоходства или разрушению безопасности в регионе", - пояснила она.

Гуменюк добавила, что также ВСУ нужны противоракетные и противовоздушные средства защиты в непосредственной близости к портам.

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При этом Гуменюк уточнила, что сейчас из-за шторма в Черном море нет ни одного российского носителя ракет.

"Сейчас из-за шторма большинство кораблей российского флота спрятались на своих базах, в Черном море осталось только шесть кораблей. Среди них нет ни одного носителя ракет. Сейчас обстановка спокойная, но мы не теряем бдительности", – подчеркнула она.

Выход РФ из зернового соглашения

РФ 17 июля объявила о выходе из зерновой сделки. Сразу после этого оккупанты начали наносить удары по портовой инфраструктуре Украины на юге. Также россияне заявили, что будут считать мишенями любые корабли в Черном море, поскольку будут расценивать их как такие, которые везут военные грузы.

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