Захватчики запугивают гражданских моряков тем, что страна флага судна будет втянута в войну.

Украинские пограничники смогли перехватить угрозы российского корабля торговому судну в Черном море.

"Военные корабли агрессора продолжают вести себя нагло и вызывающе в акватории Черного моря, нарушая все нормы международного морского права", - сообщает Одесский пограничный отряд ГПСУ.

Отмечается, что вчера пограничникам удалось перехватить разговор оккупантов, которые через открытый канал вышли на связь с судном, проходившим недалеко от одного из морских портов Украины.

В частности, захватчики заявили: "Я предупреждаю вас о запрете движения в порты Украины. Также перевозка судном любого груза в Украину считается российской стороной потенциальной транспортировкой военного груза. Страна, под флагом которой направляется судно, считается втянутой в конфликт в Украине. Прийом".

Пограничники обнародовали соответствующую запись, которая также зафиксировала, как захватчики требуют, чтобы экипаж судна сообщил о своей национальной принадлежности и предоставил сведения насчет груза, который есть на борту.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российские военные корабли угрожают гражданским в акватории Черного моря, нарушая все нормы международного морского права.

"Это методы террористов. Действенный инструмент против терроризма - сила. Международное сообщество должно осудить действия россиян. Нужна системная позиция", - отмечает Ермак.

Ситуация в Черном море - сегодня это стоит знать

Напомним, 17 июля, после срыва "зерновой сделки", в рамках которой происходил экспорт украинского зерна Черным морем, российские военные начали ракетно-дроновыми ударами уничтожать портовую инфраструктуру Украины и хранилища с зерном. Кроме того, российская сторона заявила, что РФ будет топить гражданские суда, направляющиеся Черным морем в украинские порты, потому что будет считать, что они транспортируют оружие и боеприпасы.

В США заявили, что неготовы защитить в Черном море гражданские суда. Также стало известно, что захватчики заминировали подходы к украинским портам, чтобы потопить гражданские суда и обвинить в этом Украину.

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