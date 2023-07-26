НАТО усилит наблюдение и разведку в регионе Черного моря.

Совет Украина-НАТО 26 июля провел заседание по поводу выхода России из "зернового соглашения" и ее атак на южные области Украины. Заявление по итогам заседание размещено на сайте НАТО.

Отмечается, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал встречу по просьбе президента Владимира Зеленского.

В заявлении члены НАТО осудили решение России выйти из "зерновой сделки" и ее преднамеренные попытки остановить сельскохозяйственный экспорт Украины, от которого зависят сотни миллионов людей во всем мире.

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"Союзники также осудили недавние ракетные удары России по Одессе, Николаеву и другим портовым городам, в том числе циничный удар Москвы беспилотником по украинскому зернохранилищу в придунайском портовом городе Рени, очень близко к румынской границе", - говорится в заявлении.

Также в Альянсе указывают, что новая зона угроз России в Черном море в пределах исключительной экономической зоны Болгарии "создала новые риски эскалации, а также серьезные препятствия для свободы судоходства".

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что действия России создают существенные риски для стабильности Черноморского региона и подчеркнул, что Альянс повышает бдительность и по-прежнему готов защищать каждый дюйм своей территории от любой агрессии.

"НАТО усилит наблюдение и разведку в регионе Черного моря, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников", - говорится в заявлении.

Угрозы России для Черноморского региона

18 июля Россия заявила о своем выходе из "зерновой сделки" по экспорту продовольствия из украиских портов. сразу после этого она начала терроризировать ракетными атаками и беспилотниками южные регионы. В частности, РФ била по портовой инфраструктуре Одессы, при этом пострадал также и исторический центр города.

Кроме того, Россия ударила беспилотниками по дунайским портам, возле границы с Румынией.

Также РФ угрожала атаковать все гражданские суда, которые направляются в украинские порты по Черному морю. В Минобороны РФ заявили: будут расценивать эти сухогрузы и танкеры, как перевозящие грузы военного назначения.

Президент Украины Владимир Зеленский после этих атак обратился к НАТО с призывом собрать Совет для обсуждения ситуации в Черноморском регионе.

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