По словам Гетьмана, это уже не первый раз, когда Россия пытается реализовать соответствующий план.

Военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что российские оккупанты будут пытаться с севера окружить Угледар Донецкой области.

Он отметил в эфире телеканала КИЕВ24, что это уже не первый раз, когда Россия пытается реализовать соответствующий план.

"Мы же помним эти приятные для нас новости, когда они пытались взять Угледар штурмом. Мы знаем, что это господствующие высоты, там уже построена система защиты. Когда они убегали, то бросали технику, даже с топливом танки были, с боекомплектом", - рассказал аналитик.

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По его убеждению, российские военные снова будут пытаться с севера окружить Угледар для того, чтобы исключить возможности логистического снабжения ВСУ.

Он также отметил, что заранее загадывать невозможно, смогут ли они окружить Угледар.

"Наши штабы, которые планируют боевые операции, наши командиры, которые там находятся, они это прекрасно видят и прекрасно понимают, знают, что надо делать", - добавил он.

Война в Украине - ситуация возле Угледара

Бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил, что российские оккупационные войска снова активизировались возле Угледара Донецкой области. Потеря этого населенного пункта будет означать потерю возможности украинских войск влиять артиллерией на ключевую логистическую магистраль оккупантов, проходящую через некоторые железнодорожные станции области - такие, как Волоноваха. Также, по его мнению, возможный захват Угледара поможет врагу обезопасить коммуникацию вдоль северного побережья Азовского моря.

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