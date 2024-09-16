Враг осознает уязвимость Керченского моста, а значит пытается максимально обезопасить логистические пути, пояснил Селезнев.

Российские оккупационные войска снова активизировались возле Угледара Донецкой области. Потеря этого населенного пункта будет означать потерю возможности украинских войск влиять артиллерией на ключевую логистическую магистраль оккупантов, проходящую через некоторые железнодорожные станции области – такие, как Волоноваха.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт, полковник ВСУ, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев. К тому же, возможный захват Угледара поможет врагу обезопасить коммуникацию вдоль северного побережья Азовского моря, считает он.

"Враг понимает уязвимость Керченского моста, а значит пытается максимально обезопасить логистические пути: и автомобильные, и железнодорожные, которые направляются вдоль Азовского моря. И потеря нами контроля над Угледаром создаст для нас очень серьезную проблему", – пояснил эксперт.

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В то же время он отметил, что пока речь не идет о Запорожском направлении, хотя и там также немалая военная угроза. По словам Селезнева, сейчас акцент боевых действий сосредоточен на Покровском и Кураховском направлении.

"Мы внимательно наблюдаем за теми процессами, которые происходят на Купянском направлении. Конечно, болеем за наших воинов, которые держат оборонительные рубежи и позиции в районе Угледара, за наших воинов переживаем как тех, которые выполняют определенные задачи на территории Курской области. Но почему-то у нас постоянно остается за кулисами Запорожское направление, а между тем там находится российская группировка войск, называется она "Днепр", ее возглавляет генерал-полковник Михаил Теплинский, кажется, самый вменяемый среди российского генералитета офицер. И там 90 тысяч, как быстро, когда именно и где именно эти силы могут прийти в движение... Я бы не стал бы говорить о том, что, мол, они никогда не сдвинутся с места, потому что последние несколько месяцев они находятся в статическом положении. Потому что слишком велик риск того, что враг таким образом будет пытаться в корне изменить ситуацию именно на юге нашей страны", – констатировал он.

Война в Украине: важные новости

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области РФ. В Defense Express говорят, что ВСУ наступают там как минимум на трех участках.

Тем временем российские оккупанты продолжают продвигаться на Донбассе. Подтверждено продвижение вблизи нескольких населенных пунктов – Колесниковки, Катериновки, Водяного, Угледара, в Спирном и Украинске, сообщил DeepState.

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