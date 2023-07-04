Украинские воины за сутки ликвидировали 16 вражеских ударных беспилотников.

За прошедшие сутки РФ применила 22 дрона Shahed и 3 управляемые ракеты С-300 для ударов по гражданской инфраструктуре.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной во вторник утром, 4 июля. "По уточненной информации, за прошедшие сутки российские оккупанты применили 3 зенитные управляемые ракеты из ЗРК С-300 и 22 иранских ударных БПЛА типа Shahed по гражданским инфраструктурным объектам в Сумской, Донецкой и Запорожской областях. В результате противовоздушного боя наши воины уничтожили 16 ударных БПЛА типа Shahed", - информирует Генштаб.

Отмечается, что в целом враг нанес 56 авиационных ударов и совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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"Есть погибшие и раненые среди гражданского населения и разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, многоэтажек и частных жилых домов", - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БПЛА Shahed. Информация о последствиях российской террористической атаки пока уточняется. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

В свою очередь, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения живой силы, 26 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию радиоэлектронной борьбы врага.

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Как сообщал УНИАН, днем 3 июля российские войска наносили удар по Сумам. В соцсетях появились фото и видео разрушений из-за взрывов. Позже стало известно, что оккупанты атаковали город иранскими дронами типа Shahed-136.

По данным Сумской областной военной администрации, погибли два человека, еще 19 - получили ранения, среди них - пятилетний ребенок.

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский сообщил, что во время атаки захватчики ударили по жилым домам и зданию Службы безопасности Украины.

Ночью, 3 июля, российские оккупанты также атаковали украинскую землю ракетами и беспилотниками. Всего были зафиксированы пуски 17 ударных БПЛА, из которых 13 сбили силы ПВО.

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