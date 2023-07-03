В результате сегодняшнего удара погибли двое людей, еще 19 ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время атаки дронов на Сумы в понедельник, 3 июля 2023 года, кроме жилых домов, россияне ударили и по зданию Службы безопасности Украины.

В своем вечернем видеообращении глава государства подчеркнул, что Украина пока не имеет достаточного количества качественных систем противовоздушной обороны, чтобы защитить всю свою территорию и сбивать все вражеские цели.

"Враг этим пользуется, как сегодня – нанеся очередной террористический удар по городу Сумы иранским дроном, в частности по жилым домам, а также по зданию Службы безопасности Украины", – отметил он.

Видео дня

Зеленский выразил соболезнования близким и семьям погибших. "Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы наша ПВО стала сильнейшей", – подчеркнул президент.

Он также уточнил, что сегодня заслушал доклад командующего Воздушными силами ВСУ генерала Николая Олещука по усилению ПВО.

"Чтобы украинский воздушный щит смог закрыть от российского террора всю нашу территорию, а в перспективе – стать основой для европейского воздушного щита. Это абсолютно нужно и абсолютно возможно", – считает Зеленский.

Атака дронов на Сумы

В понедельник, 3 июля, российские оккупационные войска атаковали центр Сум ударными дронами типа Shahed 136. В результате удара было повреждено административное здание и два дома.

По состоянию на 18:00 в Сумской ОВА сообщали о двух погибших в результате атаки. Кроме того, пострадали 19 человек, четверо из которых остаются в больнице. Двое госпитализированных – в тяжелом состоянии в реанимации, еще двое – в состоянии средней тяжести. Кроме того, пострадал 5-летний ребенок, его уже отпустили из больницы.

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