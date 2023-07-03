Сейчас известно о попадании в жилой дом в центре города.

В Сумах были слышны взрывы. Город подвергся атаке дронов-камикадзе.

Как сообщило Суспильне, в результате атаки беспилотников в центре города поврежден жилой дом.

В Сумской области продолжается воздушная тревога. В ОВА призвали не выходить из укрытий до отбоя.

Видео дня

Напомним, в 11:06 Воздушные силы объявили воздушную тревогу в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. Там предупредили о вероятности применения российскими оккупантами ударных БПЛА.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!",- призвали в воздушных силах.

Ночная атака на Украину

Этой ночью оккупанты уже атаковали территорию Украины. Воздушные сили объявляли тревогу в целом ряде областей. Речь шла о в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Запорожской, Хмельницкой и Черновицкой областях. В 03:11 были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря. А в 4:36 в Хмельницкой области раздавались взрывы.

Утром в Воздушных силах сообщили, что по Украине были выпущены 17 "шахедов". Украинская ПВО сбила 13 ударных БПЛА Shahed-136/131. Остальные не достигли целей.

Вас также могут заинтересовать новости: