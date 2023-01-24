Противник не прекращает обстрелы населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

Украинские защитники отразили наступательные действия врага на Лиманском и Авдеевском направлениях.

Также противник продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, неся многочисленные потери, говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении и понес многочисленные потери. На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отбиты. На Купянском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты ведут оборону. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не выявлено", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что противник не прекращает осуществлять обстрелы населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов.

В Генштабе проинформировали, что на Купянском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка Луганской области.

"На Лиманском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Макеевка, Площанка, Краснопоповка, Терны и Ямполовка Луганской области. На Бахмутском направлении огневого поражения от танков и всего спектра артиллерий, подверглись районы более 20 населенных пунктов. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали районы 11 населенных пунктов Донецкой области", - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Великая Новоселка Донецкой области.

"На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов. На Херсонском направлении оккупанты продолжают обстреливать гражданское население. Обстрелов из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы населенных пунктов Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Веселое, Бургунка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и город Херсон", - отметили в Генштабе ВСУ.

Ситуация на фронте - что стоит знать

Долгие месяцы враг наносит удары и пытается наступать Бахмутском и Авдеевском направлениях, не теряя надежды на захват всей Донецкой области. Ранее в ГУР МО сообщали, что военное командование РФ получило поручение захватить Луганскую и Донецкую области до марта.

Впрочем эти действия врага продолжают заканчивать поражениями и стремительными потерями живой силы. В то же время оккупанты врут о якобы успешном наступлении в Запорожской области. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что таким образом оккупанты решили отвлечь внимание от своих неудач под Бахмутом.

Также появилась информация, что западные партнеры призывают Украину переключить свое внимание с жестоких многомесячных боев в Бахмуте на приоритетное потенциальное наступление на юге.

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