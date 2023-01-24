Западные союзники призывают Украину отказаться от жестоких сражений за Бахмут и сосредоточиться на южном наступлении.

Официальные лица США и Запада призывают Украину переключить свое внимание с жестоких многомесячных боев в Бахмуте на приоритетное потенциальное наступление на юге. Однако неясно, готов ли президент Владимир Зеленский отказаться от Бахмута.

Об этом пишет CNN ссылаясь на представителей США и Украины. Западные чиновники считают, что Бахмут сейчас менее привлекателен в военном отношении с точки зрения любой инфраструктуры, чем мог бы быть, если бы он не был так разрушен артиллерийскими обстрелами.

Американские и западные официальные лица считают, что Бахмут не имеет большого стратегического значения для Украины, поэтому в последние недели они начали предлагать Киеву сократить свои потери на этом направлении. И сосредоточиться вместо этого на планировании наступления на юге.

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Это было частью сообщения, озвученного тремя высокопоставленными чиновниками администрации Байдена, которые посетили Киев на прошлой неделе.

На встрече с Владимиром Зеленским заместитель советника по нацбезопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря Венди Шерман и замминистра обороны по вопросам политики Колин Каль заявили, что США хотят помочь Украине отойти от битвы на истощение в Бахмуте, и вместо этого сосредоточить внимание на стиле механизированной маневренной войны, которая использует быстрые, непредвиденные действия против России, сообщили источники CNN, знакомые с их обсуждением.

По словам официальных лиц, сотни бронированных машин, которые США и европейские страны предоставили Украине за последние недели, в том числе 14 британских танков, призваны помочь Украине осуществить этот переход.

Однако пока неясно, готов ли Зеленский отказаться от Бахмута. По словам источников CNN, президент Украины считает, что удержание Бахмута даст нашей стране больше шансов вернуть себе весь Донбасс. Зеленский также считает, что в случае захвата Россией Бахмута это даст оккупантам возможность продвинуться дальше к стратегически важным городам - Славянску и Краматорску.

Бахмут также является важным символом украинского сопротивления. По словам западного чиновника, он "имеет значение, потому что русские сделали его важным - возможно, даже больше, чем местность". Американский военный чиновник также скептически относится к тому, что Украина оставит Бахмут - не из-за его значения на поле боя, а потому, что важно его стратегическое значение для обмена месседжами.

Помимо этого, есть также некоторые преимущества в попытке измотать россиян на этом направлении. Россия за последние несколько месяцев бросила туда десятки тысяч "плохо экипированных и плохо обученных" солдат. Но несмотря на численное преимущество, новые войска не изменили динамику боевых действий.

Но Украина также несет огромные потери в бою и ежедневно расходует огромное количество артиллерийских боеприпасов - стиль ведения боевых действий, который США не считают устойчивым. По словам представителя западной разведки, у России по-прежнему больше артиллерии и живой силы, а ЧВК "Вагнера" использует тысячи заключенных, чтобы "забрасывать телами" фронт.

Официальные лица США надеются, что последняя поставка бронетехники и недавно расширенная подготовка украинских военных в Германии побудят Украину изменить свою тактику, пишет CNN.

Защита крепости Бахмут - что известно

Как сообщал УНИАН, российские войска уже несколько месяцев не могут захватить город Бахмут Донецкой области. После освобождения Харьковщины и Херсона это направление стало одним из самых горячих на фронте.

Оккупанты продолжают пытаться наступать на Бахмутском направлении, чтобы захватить всю Донецкую область, однако терпят поражение и несут большие потери в живой силе и технике. В попытке окружить бахмутскую крепость россияне попытались обойти с фланга и захватить соседний Соледар, однако и там они встретили значительное сопротивление и пока не смогли достичь своих целей. Тем не менее, в РФ все равно пытаются достичь хотя бы какого-то успеха, забрасывая фронт "пушечным мясом". Как отметили в CNN, РФ направила в Украину десятки тысяч новых военнослужащих, но это не помогло.

По словам Владимира Зеленского, битва за Донбасс и юг продолжается, и Украина знает, как отвечать врагу.

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