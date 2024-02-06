По словам секретаря СНБО, на проблеме дефицита боеприпасов останавливался Зеленский на последней ставке.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что у Украины проблема с наличием боеприпасов.

По его словам, есть ситуации, когда ВСУ не хватает снарядов или других средств, чтобы бить по оккупантам.

"Действительно есть ситуация, когда не хватает снарядов, не хватает средств поражения противника", - цитирует 24 Канал.

Госслужащий акцентировал на потребности в боеприпасах 155, 152 и 122 калибров. Этот вопрос неоднократную поднимал президент Зеленский. На последней Ставке Главнокомандующего (в пятницу, 2 февраля) о нем также упоминалось - президент недоволен работой ряда лиц, указал Данилов.

"Обращал внимание соответствующих лиц на недостаточную работу в этом плане", - уточнил он.

По его мнению, всем причастным к этому процессу чиновникам следует максимально сосредоточиться, чтобы ВСУ имели достаточное количество оружия на фронте.

Как Украина воюет без боеприпасов под Авдеевкой - взгляд западных СМИ

4 февраля американская газета The New York Times в своем материале назвала ВСУ "охотниками на убийц", которые сдерживают оккупантов на самых горячих направлениях почти без боеприпасов. Журналисты пообщались с бойцами ВСУ, которые держат оборону в районе Авдеевки и Угледара.

По словам украинцев, они не собираются "залегать на дно" и сугубо вести оборону из-за проблемы с оружием, однако сейчас всем трудно, поскольку у России есть больше людей и средств поражения.

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