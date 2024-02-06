Дороги вокруг Авдеевки сейчас очень важны, поскольку это логистические пути.

Российские оккупанты интенсивно обстреливают логистические пути вокруг Авдеевки, чтобы препятствовать транспортировке боеприпасов, провизии, проводить ротации.

"Они хотят взять высоту, чтобы контролировать непосредственно логистические пути, чтобы не было подвоза БК, подвоза провизии, эвакуации, ротации и тому подобное. Конечно, взятие высот - это важно, особенно, когда ты контролируешь дорогу. И если мы говорим о дороге Авдеевка-Константиновка или даже Донецк-Константиновка, любые подъездные дороги к Авдеевке, самое сложное сейчас это логистика в Авдеевке, потому что сложно проезжать, все простреливается, очень много висит вражеских дронов-разведчиков. Но когда дрон-разведчик замечает движущуюся цель, к сожалению, влетает уже не разведчик, а ударник", - заявил боец 109 батальона ВСУ Егор Фирсов в эфире телемарафона.

По его словам, дороги сейчас очень важны, поскольку это логистические пути.

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"Сейчас добраться в Авдеевку любому подразделению нелегко, это уже спецоперация", - рассказал военный.

Он подчеркнул, что ситуация в городе очень тяжелая и сложная.

"Общаясь с командованием, я понимаю, что сдаваться точно рановато. И точно у нашего командования есть план", – пояснил он.

Бои за Авдеевку - последние новости

Авдеевка пока остается одним из самых сложных участков фронта. По всему периметру вокруг города растет количество боевых действий.

Офицер 59 ОМБр им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что окупать не снижают интенсивность штурмов Авдеевки. Он отметил, что оккупационная армия не жалеет людей, однако сейчас потери на Авдеевском фронте сказываются, украинские военные видят панические настроения среди российских солдат. По словам Цехоцкого, российские войска в боях за Авдеевку последнюю неделю снова активно используют технику.

В то же время, военный аналитик Алексей Гетьман напомнил, что начиная с 10 октября, когда армия РФ начала наступление на Авдеевку, потери российского войска оценивают в 17 тысяч, что больше, чем Советский союз потерял за 10 лет Афганской войны, когда были потеряны около 14 500 советских солдат.

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