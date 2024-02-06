Авдеевское направление остается самым тяжелым. Там ведется наибольшее количество боев.

За прошедшие сутки, 5 февраля, на фронте между ВСУ и оккупантами произошло 126 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении защитники отбили 8 атак возле Синьковки Харьковской области, где россияне пытались прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении велись бои неподалеку Белогоровки Луганской области и Ямполовки, Тернов, Торского, Григоровки Донецкой области. Украинские силы отбили 20 атак.

Видео дня

На Бахмутском направлении ВСУ отбили 10 атак в вблизи населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 29 атак врага в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 16 атак южнее Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области", - добавили в ведомстве.

В то же время на Марьинском направлении бои велись недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 26 атак. На Запорожском направлении враг совершил 2 атаки в районе Работиного Запорожской области, но успеха не имел.

"На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержавать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия", - подытожили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Как рассказали в ВСУ, га Бахмутском направлении враг пытается перейти на локальные штурмы и малыми пехотными группами под прикрытием артиллерии и дронов идет на так называемые "мясные штурмы".

Украинские войска под Бахмутом рассчитывают воевать до конца войны. Некоторые из бойцов говорят, что у них не будет другого выбора, кроме как сражаться, пока война не закончится, несмотря на попытки правительства мобилизовать больше войск, чтобы заменить тех, кто долгое время служил на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: