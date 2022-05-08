Оккупанты пытаются лишить поддержки подразделения ВСУ с воздуха в Черноморской операционной зоне и на Донбассе.

Враг сосредоточился на уничтожении аэродромной инфраструктуры, чтобы сделать невозможными действия украинской военной авиации.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по российскому вторжению.

Отмечается, что противник не прекращает ведения наступательных действий в восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержание сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

"Основные усилия враг сосредоточивал на уничтожении аэродромной инфраструктуры с целью предотвращения действий нашей авиации, в том числе БпЛА "Байрактар", поддержки действий подразделений с воздуха в полосе ответственности группировки Объединенных сил и в Черноморской операционной зоне. Нарастил интенсивность применения оперативно-тактической авиации над акваторией северо-западной части Черного моря", - сообщили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, 7 мая оккупанты выпустили по Одессе шесть ракет, четыре попали в частное предприятие по производству мебели, две - во взлетно-посадочную полосу аэропорта. В близлежащих домах были выбиты окна.

Ночью сообщалось, что в Одессе снова прогремели взрывы. В результате ракетных ударов в регионе ранения получили три человека.

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