Часть населенных пунктов осталась без электричества и воды.

В Одесской области в результате ракетных ударов в ночь на 8 мая ранения получили три человека.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Как отмечается, в ночь на 8 мая вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетные обстрелы объектов инфраструктуры в Болградском и Одесском районах.

В результате обстрела Одесского района трое мирных жителей госпитализированы в больницу с ранениями. Повреждения получили частные дома - выбиты окна, двери, разрушены фасады зданий и автомобили.

В Болградском районе существенные повреждения получила критическая инфраструктура, часть населенных пунктов осталась без электро- и водоснабжения. Жертв и пострадавших нет.

Также в прокуратуре добавили, что 7 мая российские военные нанесли ракетные удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры в Киевском и Малиновском районах Одессы. В результате вражеских атак указанные объекты претерпели существенные разрушения. Взрывной волной повреждены 250 квартир мирных жителей в жилом доме рядом с местом происшествия в Киевском районе города.

Как добавили в пресс-службе, 6 мая из-за обстрелов был поврежден частный жилой дом на территории Беляевской территориальной громады, в частности, окна и кровля здания.

Отмечается, что какие-либо военные объекты на данных территориях отсутствуют. Начаты досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Взрывы в Одессе: что произошло

Как сообщал УНИАН, 7 мая оккупанты выпустили по Одессе шесть ракет, четыре попали в частное предприятие по производству мебели, две - во взлетно-посадочную полосу аэропорта. В близлежащих домах были выбиты окна.

Кроме того, в Одессе в результате ракетного удара повреждено здание котельной.

Ночью сообщалось, что в Одессе и Николаеве прогремели взрывы.

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