В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу.

В ночь на 8 мая в Одессе и в Николаеве прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщают очевидцы и местные Telegram-каналы.

По неофициальной информации, в Одессе сработали силы украинской противовоздушной обороны (ПВО). Накануне патрульная полиция Одесской области предупреждали местных жителей о работе украинской авиации.

В Николаеве раздалась серия взрывов. В городе слышны звуки выстрелов. По состоянию на 00:35 обстрелы в Николаеве не утихают.

В 00:45 в Одесской, Николаевской и ряде других областей объявили воздушную тревогу.

Около 02:00 в сети сообщили о серии новых взрывов в Одессе. На данный момент официальной информации по этому поводу нет.

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