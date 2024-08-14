Аэродромы были атакованы с целью предотвращения российских воздушных атак на Украину.

Украина осуществила, по ее словам, самую масштабную атаку беспилотников на российские аэродромы за всю войну, поскольку силы Киева сталкиваются с возросшим сопротивлением на девятый день своего вторжения в Россию.

Министерство обороны России заявило в среду, что Украина выпустила 117 беспилотников, а также ракеты не только по Курской области, где украинские войска захватили территорию, но и по Воронежской, Белгородской и Нижегородской областям. Оно не подтвердило, что атаки были направлены на ее авиабазы, пишет Financial Times.

"Дальнобойные беспилотники службы безопасности Украины и сил обороны осуществили самую масштабную атаку на российские военные аэродромы за всю войну", - сообщил представитель СБУ.

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По словам представителя, аэродромы Воронежа, Курска, Саваслейки и Борисоглебска были атакованы с целью предотвращения российских воздушных атак на Украину.

Пока не ясно, были ли повреждены или уничтожены какие-либо российские самолеты, и чиновник заявил, что Киев ждет спутниковых фотографий, чтобы оценить разрушения.

Удары по аэродромам в РФ - детали

Ночью 14 августа дроны Службы безопасности Украины и Сил обороны совершили крупнейшую атаку за всю войну на российские военные аэродромы. Под удар попали аэродромы Воронежа, Курска, Саваслейки и Борисоглебска.

Украинские дроны во время атаки на российскую авиабазу "Саваслейка" не только ударили по складу спецтоплива для МиГ-31К, а поразили минимум один боевой самолет РФ.

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