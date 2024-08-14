Атака на аэродром стала для россиян сюрпризом, и они не успели поднять самолеты в воздух.

Украинские дроны во время атаки на российскую авиабазу "Саваслейка" не только ударили по складу спецтоплива для МиГ-31К, а поразили минимум один боевой самолет РФ.

Как пишут эксперты Defence Express, видео непосредственно с аэродрома от самих российских военных, которое было снято во время попытки отразить атаку, показывает, что российские самолеты на "Саваслейке" находились под открытым небом и не успели подняться в воздух.

Так, на видео можно увидеть не только военно-транспортный Ил-76, но и хвостовое оперение МиГ-31. Также в кадре площадка с машинами в летном состоянии, потому что на этом аэродроме нет традиционного для РФ "отстойника-кладбища" со списанными самолетами, отмечают эксперты.

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"А это также очень важная деталь, потому что если Ил-76 и МиГ-31 на земле, то эта атака для врага стала сюрпризом. То есть он не смог поднять самолеты в воздух и перебазировать их и они оказались под ударом. Также стоит добавить, что пока невозможно установить - речь идет о МиГ-31Б, который является перехватчиком, или о МиГ-31К, который является носителем ракеты "Кинжал", - отмечают в Defence Express.

Эксперты подчеркивают, что на авиабазе нет укрытий и есть только три площадки, где находятся машины. То есть вероятность поражения самолетов на авиабазе "Саваслейка" довольно высока. Однако более основательные предположения можно будет сделать только после появления актуальных спутниковых снимков и фото с видео фиксацией последствий удара.

Атаки ВСУ по российским аэродромам - что известно

Ночью 14 августа дальнобойные дроны Службы безопасности Украины и Сил обороны совершили крупнейшую атаку за всю войну на российские военные аэродромы. Так, источники УНИАН сообщают о "веселой" ночи на аэродромах Воронежа, Курска, Саваслейки и Борисоглебска.

Кроме того, эксперты Defence Express указали на пожар в районе разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.

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