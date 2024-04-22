По мнению главы ГУР, это произойдет даже при путинском режиме у власти в РФ.

Завершить войну можно только возвращением Украины на границы 1991 года. Для этого, вероятно, нужен будет большой промежуток времени.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью "BBC-Украина ". Шеф ГУР отметил, что не будет комментировать то, целесообразно ли начинать переговоры с оккупантами.

"Не ко мне абсолютно вопрос. Поэтому извините, и отвечать на него не вижу смысла", - отметил Буданов, отметив, что ничего не советует президенту Владимиру Зеленскому по этому поводу.

Он подтвердил, что завершить эту войну можно возвращением на границы 1991 года. Комментируя мнение некоторых военных о том, что на самом деле это не будет завершением войны, ведь нужно будет удерживать огромную границу, Буданов выразил уверенность, что война все же будет иметь завершение.

"Она (война - УНИАН) завершится. Она завершится на этом. То, что у нас будет определенный промежуток времени - возможно, большой. Напряженная ситуация на границах после этого? Будет. Но фактически война завершится", - сказал Буданов.

Он уточнил, что это произойдет даже при этом же военно-политическом руководстве в России. Впрочем, будут попытки "что-то сделать снова".

"Это нормально. Это абсолютно нормально. Россия хочет нас уничтожить, мы не хотим, чтобы нас уничтожали. У нас не сходятся, как говорится, прихоти, понимаете? Поэтому этот конфликт перманентно будет появляться, затихать, снова появляться и так далее. Посмотрите на нашу историю. Мы с Российской Федерацией, Российской империей, Московским царством и тому подобное всю жизнь то миримся, то воюем. Мы не сможем изменить ход истории в будущем", - сказал Буданов.

Буданов прогнозирует тяжелый период на фронте

Как сообщал УНИАН, по прогнозу Буданова, с середины мая в Украине ожидается достаточно тяжелая ситуация, на фронте в том числе.

"Нас ждет достаточно тяжелая , по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", - отметил он.

По его словам, это касается и фронта в том числе.

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