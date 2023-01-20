Украинские военные метр за метром освобождают территорию Луганщины, при этом россияне постоянно подтягивают туда большие резервы, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.
"С обоих направлений - как из Донецкого в районе Белогоровки, так и Харьковского, там, где Сватово-Кременная - там идут тяжелые бои. В Белогоровке стабильно отбивают все наступления российско-оккупационных войск, а со стороны Сватовско-Кременского направления все же шаг за шагом, метр за метром наши военные освобождают территорию. Очень тяжело, потому что туда подтягивают огромные резервы россияне, но все же удается понемногу продвигаться вперед", - сказал Гайдай.
Он отметил, что на Сватово-Кременном направлении сосредоточено очень много различных вражеских подразделений.
"Там есть и вагнеровцы, их огромная куча, есть свежемобилизованные - кстати, даже последние из пленных были из Москвы. Потом спецподразделения, там есть и подразделения такие как ГРУ, есть СОБРы, есть Барсы, есть "Ахмат", но они не воюют вообще - они уже выполняют функцию заградотрядов, ну и мародерят немного. И есть кадровые военные", - сказал глава ОВА.
Гайдай также рассказал, что российские захватчики накануне праздновали "Крещение", в результате чего есть погибшие. "Кстати, они так напраздновались, что до 30 кадровых военных погибли или сейчас лежат в больнице с тяжелым отравлением", - отметил он.
Война в Украине - актуальное
Враг основные усилия сосредоточивает на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском - обороняется.
Как отметили накануне в Белом доме, российские оккупационные войска не имеют полного контроля ни над Бахмутом, ни над Соледаром. Контроль над Соледаром, по оценке американской разведки, остается спорным.
Сейчас в районе Бахмута у оккупантов наблюдается тактика попыток выдавливания украинских войск, объяснил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. Он допускает, что враг может расширить эту тактику на большие участки фронта.