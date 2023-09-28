Он отметил, что эти танки тяжелы в обслуживании.

Военные специалисты скпетически отнеслись к поставкам ВСУ американских танков Abrams, поскольку их трудно обслуживать в боевых условиях, а еще они якобы могут "внезапно взрываться".

Как отметило издание Le Figaro, эти танки того же поколения, что и немецкие Leopard, которые взяли на вооружение в 1980-х годах, но они значительно сложнее в обслуживании. По словам экс-командира французского батальона танков Leclerc Ян Буавен, настоящий недостаток Abrams заключается в высоком уровне техобслуживания и материального обеспечения. "Для обслуживания турбин требуется более подготовленный персонал, чем для дизельных двигателей. А плохая герметизация боекомплекта является еще одной проблемой Abrams – танк может взорваться при попадании в место хранения снарядов", - отметил он.

Как отметило издание New York Times, первые Abrams были доставлены Киеву "на месяцы раньше" намеченного графика и их прибытие проходит в решающий момент для ВСУ, которые продолжают контрнаступление.

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Танки Abrams для Украины

В январе США объявили о передаче Украине 31 танка Abrams. А недавно президент Владимир Зеленский отметил, что американские танки сейчас готовят, чтобы усилить наши действия против оккупантов.

Начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш отметил, что украинские защитники начнут использовать американские танки Abrams, когда придет время и позволят тактические условия. "Пока не будем раскрывать карты где именно и когда именно они войдут взаимодействие с врагом. Пусть это для них будет таким скажем сюрпризом", - сказал он.

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