Соединенные штаты никогда не были заинтересованы в полной победе Украины, считает эксперт.

Публикация The New York Times об украинско-американском сотрудничестве дала четкие ответы относительно планов и целей Вашингтона. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Евгений Дикий.

"Многим из нас стоит окончательно избавиться от некоторых иллюзий. В этой публикации акценты делаются на том, как мы, украинцы, подорвали доверие к сотрудничеству, тем, что взяли и зашли на территорию России. После того, как очень долгое время нам это американцы запрещали. А мы потом взяли и на эти запреты наплевали. И им не сказали, что мы готовим такую операцию", - сказал Дикий.

Он добавил, что журналисты прямым текстом пишут о том, что США одновременно не давали нам проиграть в этой войне, но одновременно мешали нам ее выиграть.

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"Эта публикация окончательно расставляет все точки. Все это время, даже в лучшие времена, они видели это не как союз с нами против России. А они это видели в таком треугольнике. Где у них роль в определенной степени Бога, который дозирует, какой процент победы нам, а какой России", - добавил Дикий.

Украинско-американские отношения: что известно

Накануне журналисты The New York Times посвятили большой текст украинско-американским отношениям. В нем они, в частности, раскритиковали украинское контрнаступление в 2023 году. Журналисты отметили, что оно было обречено на провал, с тех пор как украинцы отошли от первоначального плана, согласованного с американскими военными планировщиками.

Также журналисты отметили, что Украина планировала нанести удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту. Впрочем, по информации издания, эта атака оказалась неудачной.

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