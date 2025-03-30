Имея дефицит ресурсов, украинское командование решило распределить их на три направления, вместо одного концентрированного удара.

Летнее контрнаступление ВСУ 2023 года было обречено на провал, с тех пор как украинцы отошли от первоначального плана, согласованного с американскими военными планировщиками. Об этом пишет The New York Times (NYT) в большой публикации, посвященной украинско-американскому сотрудничеству во время войны.

Издание рассказывает, что контрнаступление готовилось и затем проходило в условиях острой конкуренции за ресурсы и личного антагонизма между двумя главными руководителями ВСУ - главнокомандующим Валерием Залужным и командующим Сухопутными силами Александром Сырским, которому симпатизировал президент.

Как пишет NYT, американцы настаивали на необходимости сосредоточить все силы на одном направлении, чтобы нанести мощный удар, который россияне не удержат. Таким был первоначальный план, который вроде бы и был согласован. Но впоследствии украинское командование решило наступать сразу на трех направлениях, и американцев об этом не предупредили.

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Так, Залужный хотел держаться первоначального плана, когда главное направление удара было на Мелитополь с перспективой выхода на Крым. Однако он получил лишь часть сил, которые Украина имела для летней кампании 2023 года. Генерал Юрий Содоль должен был вести наступление в направлении Мариуполя. Значительная часть ресурсов была отдана генералу Сырскому, который настаивал на необходимости отбить назад только что потерянный Бахмут и развивать наступление в направлении Луганской области.

NYT отмечает, что генерал Залужный хоть и был номинально главнокомандующим армии, его статус подрывало соперничество с Сырским, которое тянулось с 2021 года. "Залужный порой насмешливо называл Сырского "тем российским генералом", - говорится в материале.

В конце концов именно по предложению Сырского для наступления на Мелитополь были выбраны только новосозданные бригады, которые только что прошли подготовку и не имели реального боевого опыта.

"И когда господин Зеленский стал на его сторону, несмотря на возражения как своего верховного главнокомандующего, так и американцев, ключевая основа контрнаступления была фактически уничтожена", - пишет NYT.

Изначально контрнаступление хотели начать 1 мая, когда российские оборонительные укрепления еще не были полностью готовы. Но этот дедлайн в конце концов пропустили. Киев хотел получить больше оружия, прежде чем начинать атаку, тогда как американцы настаивали, что техники уже достаточно.

В конце концов, когда контрнаступление началось, боеприпасы были равномерно распределены между Бахмутским и Мелитопольским направлением, что противоречило первоначальному замыслу, согласованному с США. Кроме того 5 из 12 вновь созданных бригад, предназначенных для контрнаступления на юге, также были переданы Сырскому для наступления на Бахмут.

"Это было как наблюдать гибель Мелитопольского наступления еще до его начала", - заметил один украинский чиновник.

Американцы были настолько разочарованы тем, что украинцы отошли от первоначального плана, что начали размышлять о самоустранении от помощи Украине, хотя и не хотели этого делать.

В конце концов, как пишет NYT, наступление на всех трех участках увязло из-за нехватки живой силы. Американцы призвали таки вернуться к первоначальному плану и сосредоточить все имеющиеся силы на Мелитопольском направлении, но Сырский не уступил, даже когда вагнеровцы покинули Бахмут и пошли на Москву.

По словам представителя американской разведки, российские командиры были удивлены тем, что украинцы не смогли продвинуться к слабо защищенному Мелитополю. Так же не удалось вернуть Бахмут, хотя потери россиян там значительно превышали украинские.

В конце концов Залужный решил отвлечь россиян, открыв новое направление фронта - началась украинская десантная операция в Крынках по другую сторону Днепра напротив Херсона. Американцы считали эту операцию обреченной на провал.

Как рассказали NYT представители Пентагона, в конце концов отход украинцев от первоначального плана контрнаступления и с его последующим бесславным провалом подорвал то доверие между украинскими и американскими генералами, которое сложилось в 2022 году.

Летнее контрнаступление ВСУ 2023 года: что надо знать

Как писал УНИАН, в начале июня 2023 года Вооруженные силы Украины начали масштабное контрнаступление на южном фронте с целью прорыва российской обороны и выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутное сообщение России с оккупированным Крымом. Однако, запланированное наступление не достигло полного успеха, ограничившись небольшими локальными достижениями территории.

Среди причин украинской неудачи называли в частности то, что российские войска создали значительные минные поля и глубоко эшелонированную оборону с многочисленными укреплениями, что затрудняло продвижение украинских подразделений. Впоследствии президент Владимир Зеленский также заявил, что план контрнаступления Украины был известен россиянам еще до его начала.

Оценки результатов контрнаступления разнятся. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал его вполне успешным, учитывая предоставленные возможности и полученное от западных союзников оружие.

В то же время, британские аналитики указывают на то, что операция не достигла поставленных целей, в частности из-за недостаточной подготовки и ограниченного количества ресурсов.

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