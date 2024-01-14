Им понадобится несколько недель на то, чтобы усилить свою группировку.

Существует вероятность, что российские захватнические войска попытаются атаковать Сумскую, Черниговскую и Киевскую области с территории Беларуси.

Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Национальной гвардии Украины Алексей Гетьман в эфире "Эспрессо". По его словам, пока нет признаков, которые бы "свидетельствовали о таких возможностях оккупантов", однако допустить это можно.

"О логистических возможностях РФ рассказывал начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, есть определенные признаки того, что россияне что-то планируют. К тому же, там усилилась деятельность диверсионно-разведывательных групп. По логистике, россиянам нужно максимум три недели, чтобы перевести туда относительно большое количество войск", - отметил Гетман.

По его мнению, российские захватчики могут готовить базу, которая позволит перевести несколько десятков тысяч войск. "Сейчас там состав российских военных - менее 20 тысяч. Это нельзя считать ударной группировкой, но она может быть усилена", - добавил майор запаса.

Есть ли угроза наступления с севера?

Недавно в объединенном пресс-центре Сил обороны Северного направления сообщали, что не видят признаков создания группировок российских захватчиков на северном направлении.

Они отметили, что российские диверсионно-разведывательные группы не оставляют попыток зайти на территорию Украины, однако получают ответ.

Вас также могут заинтересовать новости: