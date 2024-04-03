Дальше провокаций самопровозглашенный президент Беларуси не пойдет.

Маловероятно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко втянет открыто свою страну в войну.

Об этом сказал эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара в эфире телемарафона, комментируя, на что может решиться так называемый фюрер "белорусского мира", учитывая его последние заявления о подготовке к войне.

"Думаю, что этот фюрер "белорусского мира" вряд ли решится на что-то большее, чем провокации. И будет действовать исключительно в координации и по инициативе своего старшего фюрера "русского мира" Путина", - отметил он.

Хара напомнил, что диктатор Лукашенко, который не является легитимным президентом Беларуси, позволил передвигаться российским войскам по территории страны. "И даже если ни одного белоруса не было на украинской территории, то, с точки зрения международного права, Беларусь является страной-агрессором, потому что она позволила нападение на Украину и продолжает помогать России", - подчеркнул эксперт.

Хара отмечает, что на сегодня Украина готова к возможным провокациям или возможному наступлению на Киев: было усиление фортификаций, а наша граница точно не является пустой.

"Чего ожидать нашим западным партнерам, которые находятся под зонтиком НАТО? Прежде всего, ядерное сдерживание никто не отменял, и поэтому белорусские товарищи понимают, чего им будет стоить, если они начнут агрессию", - добавил он.

Эксперт отмечает, что еще начиная с 2014 года НАТО усилило своих прибалтийских партнеров и Польшу. Он напомнил, что после широкомасштабного вторжения в Украину планы НАТО пересматривались - на Вильнюсском саммите были утверждены новые планы по защите этих стран.

Хара напомнил, что предыдущие планы предусматривали, что в случае нападения России может быть захвачена территория, а затем будут собираться все союзники по НАТО, включая США, и освобождать территорию. По его словам, после зверств России, в частности, в Ирпене и Буче, такой сценарий стал неприемлем для стран Прибалтики и Польши.

Лукашенко заявил о подготовке к войне

В марте самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне. Речь шла о подготовке военных подразделений, поставках нового вооружения и техники, а также повышении оборонной готовности страны.

При этом диктатор говорил миру, что сам якобы не хочет воевать. ""Хочешь мира - готовься к войне"" - не я это придумал", - сказал Лукашенко.

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