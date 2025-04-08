Пока не видно, где именно россияне могут возобновить масштабные боевые действия.

Силам обороны Украины удалось остановить масштабное наступление оккупантов в Донецкой области, и они больше не продвигаются теми темпами, которые были у них в прошлом году.

Об этом военный обозреватель Денис Попович сказал в эфире Суспільного. "В целом, наступление Российской Федерации в Донецкой области остановлено, но есть места, где оккупанты пытаются продвигаться. Это Лиманское направление. Там есть у них определенные продвижения. Это направление может быть даже не самым горячим в какой-то обозримой перспективе. Мы видим встречные бои на Покровском направлении, попытки врага продвигаться на Купянском направлении. Мы видим определенные штурмовые действия на Запорожском направлении, их попытки просочиться через границу и пробиваться в приграничье Сумской области", - сказал Попович.

В то же время, эксперт обратил внимание, что сейчас много говорят о том, что российские оккупанты готовят масштабные военные действия в ближайшие недели. Но пока не видно, где именно эти действия захватчики могут начать.

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"Это может быть Купянское или Лиманское направление. Это может быть треугольник Константиновка-Часов Яр-Торецк. В Часовом Яру и Торецке тоже продолжаются уличные бои. Это тоже может быть направление в центре внимания", - подчеркнул Попович.

Он напомнил, что в 2024 году в Донецкой области было ощутимое продвижение противника, но сейчас речь идет о тактических продвижениях врага в пределах отдельного населенного пункта. Он подчеркнул, что Часов Яр и Торецк даже в пределах Донецкой области не являются крупнейшими городами. В связи с боями эти города превращены в руины.

"Но это тактическое продвижение впоследствии может превратиться в нечто большее", - сказал Попович.

При этом, по его словам, присутствие украинских войск в Белгородской области задерживает возможные военные действия россиян на Сумском направлении. И из-за присутствия украинских войск в Курской области так же сдерживается враг на Сумском направлении.

"Это для того, чтобы заблокировать намерения Российской Федерации относительно действий в Сумском пограничье и отвлечь их силы", - отметил Попович.

Ситуация на Сумщине

Майор запаса НГУ Алексей Гетьман считает, что на весенне-летний период наступательные действия россиян будут разворачиваться на 3-4 различных участках фронта. По его мнению, РФ может наступать с севера - на Сумском и Харьковском направлениях и с юга - на Запорожском. Также он считает, что не прекратятся бои и на Покровском направлении.

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