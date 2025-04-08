Гетман считает наступление россиян под Покровском не очень удачным - потеряв почти полмиллиона, они оккупировали менее 55 км².

Во время весенне-летней кампании враг скорее всего сосредоточит свое наступление на 3-4 направлениях. Об этом сказал майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо".

Он отмечает, что любые наступательные операции происходят на нескольких направлениях.

"Обычно, на не менее двух, а лучше 3-4, потому что 5-7, то это уже распыление сил и не будет существенного результата", - отметил Гетьман.

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По его словам, весьма вероятно, что РФ может наступать с севера - на Сумском и Харьковском направлениях и с юга - на Запорожском. При этом выразил уверенность, что не прекратятся бои и на Покровском направлении.

Гетман считает, что у россиян нет больших резервов на территории РФ, чтобы усилить количественно и качественно свои войска силами и средствами, поэтому они передвигают свои подразделения вдоль линии фронта. По его словам, российских диктатор Владимир Путин, боясь протестов в России, не будет бросать срочников, которых очень много по сравнению с предыдущими годами. При этом добавил, что это не означает, что 160 тысяч срочников не будут вообще задействованы в войне против Украины:

"Сначала они придут в казармы российской армии, а потом там будет несколько вариантов воздействия - "кнутом и пряником", то есть их заставят или уговорят подписать контракт, а тогда уже их можно направлять на линию фронта. Но все равно, их мобилизационная, рекрутинговая возможность приобщать к вооруженным силам составляет 30-35 тысяч в месяц. Россияне ее могут увеличить, если будет объявлена массовая полная мобилизация. Тогда они могут привлечь больше военнослужащих".

Гетьман сказал, что 30-35 тысяч в месяц мобилизационных возможностей РФ это даже меньше, чем они теряют - если в день их потери более тысячи, то за месяц более 30 тысяч. По его словам, при этом на фронте у оккупантов существенного продвижения нет, линия фронта "более-менее стабилизирована".

"Если посмотреть на то, насколько оккупанты продвинулись в глубь нашей территории за 2024 год, то наибольшее продвижение было зафиксировано под Покровском. Расстояние между Покровском и Донецком - 55 км. То есть, положив почти полмиллиона своих военнослужащих за год, российская армия продвинулась меньше чем на 55 км". - подчеркнул эксперт.

По его словам, такой результат нельзя считать очень удачными наступательными действиями.

Война в Украине - подготовка РФ к наступлению

Как сообщал УНИАН, по данным Институт изучения войны (ISW), Россия сосредоточила значительно превосходящие силы возле Лимана Донецкой области и готовится к масштабному наступлению.

Отмечается, что российские войска расширяют свой плацдарм к северо-востоку от Лимана в рамках взаимоусиливающих усилий по созданию условий для захвата Боровой и Лимана в ближайшие месяцы.

Американские аналитики отмечают, что российское командование тактикой "человеческих волн" пытается вытеснить украинские силы с левых берегов реки Жеребец. По данным ISW, на отдельных участках соотношение сил достигает 10:1 в пользу РФ.

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