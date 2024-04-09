800 тысяч артиллерийских снарядов будет достаточно Украине для того, чтобы вести боевые действия в обычном режиме.

Россия продолжает удерживать инициативу на фронте за счет количества личного состава, заявил в эфире телемарафона военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник.

"Ничего там не менялось со времен битвы за Бахмут и Авдеевку. Напомню, что только убитыми в Авдеевке они потеряли около 15 тысяч. А в битве за Бахмут ЧВК "Вагнер" убитыми потеряла более 22 тысяч. И это без учета регулярной армии. И у них есть человеческий ресурс, до 30 тысяч в месяц они замещают без проблем для себя", - говорит Черник.

Он также добавил, что Украина не может наступать из-за недостатка боеприпасов и военной техники. А заменить это количеством личного состава Киев не может.

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"Мы не можем себе позволить мясные штурмы. Именно поэтому и не прибегаем к контрнаступательным действиям. Мы понимаем, что наш человеческий ресурс ограничен. Он очень ценный и мотивированный. Вся война - это борьба между количеством и качеством. Только так мы и держимся. Поэтому очень надеемся, что в ближайшее время пакет американской помощи разблокируется и у нас появятся силы для наступательных действий", - говорит Черник.

Кроме того, эксперт инициативу Чехии относительно передачи Украине 800 тысяч артиллерийских снарядов. По его словам, этого количества будет достаточно Украине для того, чтобы вести боевые действия в обычном режиме.

"Эстония сказала, что также может найти еще до 800 тысяч. Много это или мало? Если при средних показателях в 5 тысяч артиллерийских снарядов, выпущенных за сутки, то 800 тысяч хватит на добрые полгода. А если этот показатель действительно смогут поднять, то может мы наконец сможем выйти на огневой паритет с врагом, который применяет от 10 до 15 тысяч снарядов ежедневно", - объясняет Черник.

Российско-украинская война продолжается: важные новости

По информации аналитика немецкого издания BILD Юлиана Рёпке, российские оккупанты вошли в город Красногоровка Донецкой области и смогли занять несколько кварталов.

Кроме того, по словам аналитика, российские войска применяют тактику двойного удара во время штурмов Часового Яра Донецкой области. Такую же тактику россияне применяли во время захвата других украинских городов, в частности Бахмута и Авдеевки.

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