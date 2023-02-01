Враг может начать наступление еще на одном направлении, предупредили в Украинском институте будущего.

В РФ понимают, что нужно максимально использовать для эскалации время, пока Украина не получила больше тяжелого западного оружия.

Такое мнение высказал эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в эфире информационного телемарафона. "Наступление уже есть, россияне несколько месяцев наступают на востоке. Бьются вокруг Бахмута, Угледара, Кременной. Есть вероятность интенсификации, повышения уровня этой эскалации, что будут бросать еще больше российских мобилизованных", - сказал он.

По словам Ступака, враг, возможно, начнет наступление на дополнительном направлении, но пока трудно сказать, будет ли это основное направление или отвлекающее.

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"Сейчас такой "серый" период: у Украины еще нет большого количества оружия, а у россиян уже нет. Россияне понимают, что надо максимально пользоваться этим периодом, поскольку когда приедут танки (западные - УНИАН), воспользоваться будет очень трудно", - пояснил эксперт.

Война России против Украины - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключает сильной эскалации со стороны России в ближайшие две-три недели.

Он не исключил, что президент РФ Владимир Путин попытается совершить еще одну атаку на Украину с севера, юга и востока, как это случилось 24 февраля 2022 года - возможно, даже к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

По словам Данилова, самые тяжелые бои еще впереди, и следующие несколько месяцев будут решающими в решении хода войны.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уверен, что в 2023 году Россия сосредоточится на полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

Что касается того, возобновит ли Россия наступление с территории Беларуси, такое развитие событий Буданов назвал маловероятным. По его словам, РФ просто продолжает попытки отвлечь украинские войска.

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