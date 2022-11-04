По его словам, украинская армия уже взаимосовместима с военными НАТО.

С начала полномасштабной войны Вооруженные Силы Украины овладели большим количеством западного оружия, чем армии некоторых стран НАТО.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что остались только танки и самолеты, однако и эту высоту Украина скоро возьмет. Он добавил, что обеспечение де-факто вступления Украины в НАТО было одним из его приоритетов при назначении на должность.

"Это уже произошло, если учесть уровень взаимосовместимости нашей армии с армиями стран НАТО. Полномасштабное вторжение России нас не сломало. Наоборот - проявило внутреннюю силу. Которая уже уничтожила миф о "второй армии мира". Наши воины овладели большим количеством типов западного оружия, чем некоторые страны Альянса. Остались танки и самолеты. Уверен, что и эту высоту мы скоро возьмем", – заявил министр.

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По словам Резникова, Украина сейчас развивает интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны, утверждается на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве. Министр подчеркнул, что ВСУ совершенствуют существующие и устанавливают новые военные стандарты.

Он уверен, что любая система коллективной безопасности свободного мира будет намного слабее без Украины, которая получила в бою право определять свое будущее и место в мире.

"Впереди еще много испытаний, боли и потерь. Но мы обязательно победим. Мы отстроим и восстановим все, что уничтожили орки. Мы сделаем лучше, чем было. И мы не забудем. Всех павших в бою, всех убитых наших граждан. Не забудем преступления оккупантов. За все, что совершили, убийцы отвечают. За это будут платить поколения потомков этих военных преступников", – подытожил Резников.

Вступление Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, в ответ на попытку РФ аннексировать украинские территории 30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке.

Уже 31 октября, Зеленский и премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала подписали совместную декларацию о евроатлантическую перспективу Украины по вступлению в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

По словам украинского лидера, Чехия подтвердила, что поддерживает вступление Украины в НАТО "как только это позволят условия".

1 ноября Зеленский объявил, что Украина начинает работу по подписанию деклараций со всеми членами НАТО евроатлантической интеграции.

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