Военный эксперт отмечает, что под Купянском и Лиманом сейчас и так соотношение сил не в нашу пользу, а россияне могут перебросить еще части с Курщины.

Россияне в Донецкой области хотят снова оккупировать Лиман и не исключено, что перебросят на это направление свои подразделения из Курщины, считает ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Об этом он сказал в эфире "Radio NV", комментируя информацию америкнаського Института изучения войны, что россияне сконцентрировали у Лимана значительные силы и на некоторых участках их преимущество в личном составе 10 к 1.

"Мне кажется, что там действительно создана абсолютно реальная угроза Лиману. Терять те города, которые уже раз побывали под оккупацией и которые мы освободили в 2022 году - это очень больно. И мне кажется, что цель россиян именно такая. Они реально хотят именно Лиман. И то, что им удалось закрепиться по восточный берег реки Жеребец - это нам очень неприятно. При соотношении 1 к 10 сдержать их там будет очень трудно. Нашему командованию придется срочно сейчас там усиливать нашу группировку", - говорит Дикий.

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При этом он заметил, что здесь возникает вопрос: кем усиливать, за счет каких направлений?

"Потому что резервов в тылах у нас "не вагон". С мобилизацией в тылу сильно лучше не стало, то есть с пополнениями и резервами в последние месяцы лучше не стало. Большой вопрос - где их реально взять те резервы, чтобы заткнуть еще одно направление, которое стало рисковым", - подчеркнул он.

Дикий напомнил, что возле Покровска мы россиян остановили, сосредоточив там достаточные силы.

"И теперь их где-то может не хватать. И россияне сейчас будут активно прощупывать, где их больше всего не хватает. И Лиманское направление, как по мне, одно из самых рискованных", - сказал военный эксперт.

К этому он добавил, что не следует забывать о большой российской группировке - порядка 70 тыс воинов в Курской области. Россияне могут либо попытаться всю эту группировку подвинуть дальше и развить наступление на Сумщину, либо разделить и направить на какие-то другие направления.

"Думаю, они понимают, что оборона на Сумщине мощная и не будут лезть туда вообще. И тогда эти 70 тыс перестают быть единым ударным кулаком, их могут разбирать на другие участки по частям. И в таком случае ближайшее, куда их можно оттуда передислоцировать, это Купянское и Лиманское направление", - подчеркнул Дикий.

По его убеждению, вариант, что россияне попытаются пробиться на Сумщину для нас даже лучше, чем резкое усиление россиян под Купянском и Лиманом, где и так соотношение сейчас не в нашу пользу.

РФ готовит большое наступление - что известно

Как сообщал УНИАН, в свежем отчете Институт изучения войны (ISW) указано, что Россия сосредоточила значительно превосходящие силы возле Лимана Донецкой области. По мнению аналитиков, страна-агрессор готовится к масштабному наступлению на этом направлении.

Согласно отчету, российские войска расширяют свой плацдарм к северо-востоку от Лимана "в рамках взаимоусиливающих усилий по созданию условий для захвата Боровой и Лимана в ближайшие месяцы".

В ISW отмечают, что на отдельных участках на этом направлении соотношение сил достигает 10:1 в пользу РФ. Основную ударную силу составляют 144-я и 3-я мотострелковые дивизии. При этом оккупанты активно пополняют потери, не выводя подразделения на отдых.

Аналитики Института предположили, что оккупанты могут использовать свой плацдарм к северо-востоку от Лимана, чтобы захватить один процент Луганской области, оставшийся под контролем Украины. Это нужно России, чтобы усилить позицию за столом переговоров.

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