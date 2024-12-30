Захватчики хотят восстановить бесперебойную логистику своей группировки войск, которая в перспективе будет действовать на Лиманском и на Северском направлениях.

Российские оккупанты стремятся захватить железнодорожную станцию Купянск-Узловой для создания перспектив с целью дальнейшего наступления с севера на города Славянск и Краматорск.

Об этом военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев сказал в эфире Радио NV.

Селезнев отметил, что на Харьковщине боевые действия бушуют достаточно активно.

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"Враг пытается полностью взять не только под контроль левый берег реки Оскол, включая железнодорожную станцию Купянск-Узловой, но и создать как минимум несколько плацдармов на правобережье этой реки, и кстати, в двух местах враг уже закрепился и пытается расширять этот плацдарм", - сказал Селезнев.

По его словам, российские оккупанты пытаются восстановить устойчивое и бесперебойное логистическое обеспечение своей группировки войск, которая в перспективе будет действовать на Лиманском и на Северском направлениях.

"Зачем? - Потому что, чтобы на перспективу следующей весенне-летней наступательной кампании у врага была постоянная логистика для проведения активных наступательных действий в сторону уже Славянско-Краматорской городской агломерации, ведь именно эти города находятся под контролем украинской армии и именно этими городами грезит Владимир Путин, потому что он начинал ту так называемую "специальную военную операцию" (полномасштабную войну против Украины - УНИАН) в феврале 2022 года для того, чтобы полностью оккупировать всю территорию Донецкой области", - подчеркнул Селезнев.

Эксперт отметил, что с целью эффективной реализации мечтаний диктатора Путина врагу нужно железнодорожное сообщение, которое идет через Купянск-Узловой.

Война в Украине - Харьковщина

Как сообщал УНИАН, 29 декабря командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил, что российские оккупанты имеют задачу до Нового года попытаться выйти на Купянск-Узловой, однако пока им не удается это сделать. Сейчас на этом направлении враг быстрого продвижения не имеет.

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