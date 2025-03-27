Россиян часто фиксировали на южных окраинах Тернов.

Российские оккупанты на Лиманском направлении имели продвижение в Тернах и почти полностью оккупировали село. Также они продолжают давить на Ямполовку, сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState.

Отмечается, что россиян часто фиксировали на южных окраинах Тернов. Там враг пытался спрятаться и закрепиться в домах и посадках.

Также аналитики поделились, что неоднократно фиксировались отработки бойцами Сил обороны Украины по противнику техникой, дронами и артиллерией. Постоянное давление позволило оккупантам подобраться ближе к Ямполовке.

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Кроме того, аналитики рассказали, что еще задолго до взятия Тернов с северо-восточной стороны Ямполовки были замечены первые заходы оккупантов в сторону села. Сейчас же россияне наступают юго-восточнее от села и пытаются перерезать логистику к Ямполовке по дороге, которая идет из Торского.

"Очень неприятная ситуация с фланга для подразделений, которые не один год держат там участок, в частности, для бойцов 60 и 63 ОМБр", - говорится в сообщении.

Аналитики добавили, что вокруг Ивановки на правом берегу реки Жеребец наблюдается обострение ситуации. Оккупанты давят на Катериновку, подбираясь к населенному пункту вплотную. Помимо этого россияне пытаются продвинуться в направлении населенных пунктов Новое и Зеленая Долина.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Илья Самойленко назвал планы и цели россиян в Украине до начала лета. Он отметил, что сейчас проблемой для украинских защитников может стать накопление войсками РФ большого количества бронетехники.

Кроме того, в The Telegraph писали, что Украина продвигается в Белгородской области. В отличие от Курска, российские войска были лучше подготовлены. Впрочем, украинская операция в этой области продолжается.

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