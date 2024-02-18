Также Мусиенко выразил мнение, что после выборов президента в РФ, которые намечены на 17 марта, оккупанты уменьшит давление на фронте.

Для того, чтобы ВСУ могли перевернуть ситуацию на фронте, нужны самолеты, артиллерийское усиление, бронетехника и дальнобойные ракеты – Taurus, ATACMS и дроны.

Об этом в интервью УНИАН сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. "Вот такие важные компоненты нам нужны. Это что касается оружия", - отметил он и добавил, что этот вопрос может решиться по ситуации, благодаря партнерам Украины.

Эксперт отметил, что люди также важны и сейчас есть новые бригады, которые обучены и могут заменить тех, кто долгое время в бою. "Думаю, что этот вопрос будет постепенно решаться ротацией. Кроме того, мобилизация до сих пор продолжается. То, что закон не приняли, не означает, что мобилизацию поставили на паузу", - пояснил ситуацию эксперт.

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Также Мусиенко выразил мнение, что после выборов президента РФ, которые намечены на 17 марта, оккупанты уменьшит давление на фронте. "Объективно, им нужно время на перегруппировку и доукомплектование потерь и подготовки к будущим возможным наступательным действиям на осень 2024 года - зиму 2025 года. Российские войска будут на пике еще месяц-полтора. А дальше их наступательная активность пойдет на спад - в апреле и до мая они смогут проводить лишь небольшие, локальные, наступательные действия", - считает эксперт.

Западное оружие для ВСУ

Беспилотники и ракеты, полученные от партнеров, донимают оккупантов в глубоком тылу, но ВСУ нужны ракеты, способные нести более крупные боеголовки, чтобы разрушить, например, Крымский мост. И их нужно достаточно, чтобы обойти российскую противовоздушную оборону.

Как говорится в недавнем материале журнала CEPA, немецкая крылатая ракета Taurus может все то, что нужно Украине. Она несет боеголовку типа "бункерный разрывник", которая может серьезно повредить бетонную инфраструктуру, а также создана на основе стелс-технологии для обхода систем ПВО.

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