Вражеская инфраструктура на полуострове сама себя не сожжет, подчеркнул спикер ВМС украинской армии.

Продолжается война в Украине против РФ, и наша страна будет продолжать наносить удары по временно оккупированному Крыму, это будет одна из частей стратегии.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала "Эспрессо". По его словам, он не готов давать стопроцентные прогнозы насчет стратегии ВСУ, поскольку это вопрос, который решается на высшем уровне. Однако, пока не планируется вносить какие-либо изменения в существующие планы.

"Скорее всего, удары будут наноситься и в дальнейшем. Российская инфраструктура в Крыму сама себя не сожжет. Мост сам себя не разрушит, хотя это под вопросом на самом деле. С кораблями сложнее, они обычно имеют положительную плавучесть и им надо помогать", - сообщил он.

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В центре внимания Крым - новости, которые стоит прочитать сейчас

Сегодня, 11 февраля, 718 день с начала полномасштабного вторжения РФ на украинскую землю. 8 октября 2022 года была совершена первая атака на незаконно построенный россиянами Крымский мост, который соединяет оккупированный Крым и материковую Россию.

По словам командующего Военно-морских сил ВС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы, незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост не выстоит до конца 2024 года.

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