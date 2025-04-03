Россияне сокращают срок обучения своих солдат, чтобы поскорее бросать их на фронт.

Российским оккупантам Лиманское направление, где активизировались боевые действия, важно в том числе из-за политических целей - враг хочет обойти Лиман, захватить остатки Луганской области и прорваться как можно дальше на запад. Об этом в эфире телемарафона рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский.

"Мы говорим не о собственно наступлении на город Лиман, а о продвижении дальше на запад и это осуществляется методом обхода Лимана с севера. Здесь надо понимать, враг здесь преследует, так сказать, политическую цель - захватить остатки Луганской области, которые до сих пор находятся под контролем Украины и прорваться как можно дальше на запад для того, чтобы выйти на линию реки Оскол, чтобы там закрепиться", - сказал Грабский.

Он пояснил, что замысел противника является очень мощным, но проблема в том, что он не имеет пока достаточно ресурсов, чтобы осуществить такой прорыв. В то же время, используя такую последовательную тактику вдавливания в нашу территорию, оккупанты пытаются достичь этой цели.

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"Начиная с 2022 года они выполняют эти задачи последовательно, по их мнению, и продолжают выполнять. Поэтому сейчас они сосредоточили внимание на Донецком направлении, считая его основным, но одновременно продолжают действовать и на других направлениях. Надо не забывать, что противник действует в целом по обычной хрестоматийной схеме - сосредоточение усилий на основном направлении и создание напряжения на других участках, создание отвлекающих маневров", - объяснил эксперт.

Он отмечает, что поэтому активность противника на Лиманском направлении привлекает внимание военного командования. По его словам, россияне имеют достаточно большой стратегический потенциал - людей, которые скоро не закончатся. Однако надо осознавать следствие очень напряженных боевых действий - огромные потери, которые нанесли Силы обороны противнику.

Как добавил Грабский, сегодня российские войска не имеют такого наступательного потенциала, который бы им позволил вести широкомасштабное наступление на нескольких направлениях. Об этом свидетельствует, в том числе ситуация в районе Лимана, где противник на узком участке фронта может сосредоточить определенное количество сил и средств для того, чтобы пытаться осуществить какие-то прорывы.

"Им это частично удается. Вместе с этим они испытывают серьезный дефицит, как с людьми так и с вооружением", - подчеркнул эксперт.

Он сделал акцент на том, что оружие и техника у оккупантов пока в не очень большом количестве, и для того, чтобы компенсировать эту нехватку, россияне используют больше пехотных штурмов.

Для этого, в свою очередь, россиянам нужно больше людей. Поэтому они действуют в абсолютно предсказуемой манере - для того чтобы быстро пополнять штурмовые подразделения, просто сокращают время на подготовку этих сил. Например, в Курской области за полгода потери россиян составили почти 40 тыс. человек, но во время подготовки Минобороны РФ может "переварить" только 30 тыс. человек.

"Чтобы закрыть эту дыру, они вынуждены сокращать срок подготовки", - сказал эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал УНИАН, генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос заявил, оккупанты готовят масштабное наступление. В то же время он подчеркнул, что у россиян не хватит сил вести наступление по всей линии фронта.

По его словам, оккупанты прощупывают слабые места ВСУ и смешивают наш передний край "с землей и кровью". По мнению генерала, россияне начнут "прощупывать" где-то ближе ко второй половине апреля, в том числе, чтобы захватить пленных и устроить "марш" на Красной площади 9 мая.

В свою очередь военный эксперт Михаил Жирохов раскрыл два направления, которые могут быть основными для наступления россиян летом. Он подчеркнул, что ситуация на Лиманском и Купянском направлениях выглядит довольно серьезно и угрожающе.

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