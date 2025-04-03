По мнению военного, захватчики хотят захватить пленных для "марша" 9 мая.

Российская армия готовится к масштабному наступлению на Украину, об этом в последнее время пишут некоторые западные СМИ и уверяют, что это начнется через несколько недель, продлится 6-9 месяцев и будет включать линию фронта в более 1 тыс. километров. В эфире "Фабрики новостей" генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос заявил, что у россиян не хватит сил вести наступление по всей линии фронта, но определенные их "прощупывания" начнутся в середине апреля.

"На самом деле одновременно по всей линии фронта они не смогут провести наступление потому, что у них не хватает сил и средств. И мы видим, что сейчас они активно используют переброску на определенные участки дополнительных подразделений, где создают определенное огневое преимущество и по людям", - сказал Кривонос.

По его словам, оккупанты там прощупывают слабые места Сил обороны и смешивают наш передний край "с землей, деревом, человеческими телами и кровью", и выдавливают ВСУ.

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"На определенных участках они могут наступать, но по всей линии фронта это невозможно", - отметил генерал.

По его мнению, россияне начнут "прощупывать" где-то ближе ко второй половине апреля, потому что им нужны будут показатели, и дополнительное количество пленных, чтобы потом устроить марш на Красной площади 9 мая.

"Это шоу, которое они любят проводить... Я вот думаю: если они планируют провести марш, что нам мешает вывести их пленных и провести по улицам Киева или других городов? Что же мы постоянно пытаемся, воюя с негодяем, диктатором, быть джентльменами? Он себя ведет даже не как джентльмен, а как бандит. На действия бандита должны быть еще более бандитские ответы", - подчеркнул генерал.

Новое наступление россиян - новости

Как писал УНИАН, военный эксперт Роман Свитан считает, что российская армия готовит новое наступление. По его мнению, оно начнется примерно в начале лета, когда будут иметь достаточное количество сил и средств.

В свою очередь военный эксперт Михаил Жирохов отмечал, что россияне могут выбрать Лиманское и Купянское направления основными для наступления.

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