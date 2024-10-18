Эксперт выразил уверенность, что на самом деле Запад просто боится победы Украины.

Разрешение от Нидерландов на использование западных истребителей F-16 для ударов по целям в глубине территории РФ не означает, что эти самолеты будут использованы для этого.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный аналитик Михаил Жирохов. "Здесь есть политическая эквилибристика. Самолеты американского производства и кроме разрешения от Нидерландов, Норвегии или тех стран, которые передают, нужно разрешение от американского правительства. Такая же история и со Storm Shadow, где есть американские компоненты, поэтому без согласия США использовать их по территории РФ нельзя", - сказал Жирохов.

Он также добавил, что сейчас Запад "очень сильно боится" победы Украины и потенциального распада России. В том числе и поэтому они вводят ограничения на использование собственного оружия.

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"Та же история была в начале 90-х с развалом Советского союза. Когда США и западные союзники даже пытались помочь Горбачеву собрать страну", - добавил Жирохов.

Разрешение от Нидерландов: что известно

Накануне министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина может использовать переданные ими истребители F-16 для ударов по территории РФ.

"Мы всегда говорили, что Украина должна придерживаться международного права. А международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию. Международное право не останавливается на границе или за 100 км от границы. Поэтому мы позволяем Украине использовать F-16 для самообороны", - сказал он.

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