Украина имеет право использовать переданные Нидерландами истребители F-16 для атак по территории России.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина может использовать истребители F-16 для ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, эта техника имеет широкую область применения, передает Укринформ.

Брекельманс перед началом встречи руководителей оборонных ведомств НАТО в Брюсселе напомнил, что первая партия истребителей F-16 уже находится в воздушном пространстве Украины. Он отметил, что использование техники для атаки военных объектов на территории РФ не противоречит международному праву.

"Мы всегда говорили, что Украина должна придерживаться международного права. А международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию. Международное право не останавливается на границе или за 100 км от границы. Поэтому мы позволяем Украине использовать F-16 для самообороны", - сказал Брекельманс.

Видео дня

Министр обороны подчеркнул, что истребители F-16 можно использовать для выполнения различных задач. Например, для перехвата ракет или для ударов по аэродромам России.

Брекельманс добавил, что вопросы по поддержке Украины являются ключевыми для Нидерландов. Он сказал:

Я был в Харькове и Киеве десять дней назад, и ситуация как на линии фронта, так и в крупных городах, таких как Харьков, очень тревожная. Поэтому я думаю, что нам нужно активизировать наши усилия. Во-вторых, нам надо говорить об укреплении нашей обороны и сдерживания, потому что российская угроза только растет, и не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе".

Истребители F-16 в Украине

Напомним, что Нидерланды являются одной из нескольких стран-партнеров, которые передают F-16 Украине. Помимо этого в сентябре Киев получил и ракеты класса "воздух-воздух" для истребителей.

Также Нидерланды предоставили Украине оборудование для технического обслуживания: генераторы, запасные детали и инструменты.

Нидерланды принимают активное участие и в подготовке украинских пилотов. Для этого в Румынии был создан учебный центр.

В отчете американского Института изучения войны за 12 октября содержится информация о том, что Украина могла сбить истребитель Су-34 ВС РФ благодаря F-16. Об этом заявил и известный российский военкор.

Главный редактор Defense Express Олег Катков считает, что Украина получает от партнеров списанные истребители F-16 и Mirage, так как очереди на новую технику растянуты уже до начала 2030-х годов.

Генерал-майор армии США в отставке Гордон Скип Дэвис поделился, что в Украине есть дефицит пилотов для истребителей F-16, которые были получены от партнеров.

Вас также могут заинтересовать новости: