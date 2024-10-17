Лишь со временем Украина получит возможность перейти ко второму этапу применения западных самолетов, отметил Олег Катков.

На первом этапе, когда Украина имеет недостаточное количество не только самолетов F-16, но и боевого опыта их использования, эти машины будут использоваться только в качестве усиления противовоздушной обороны (ПВО) в тыловых районах. Такое мнение в эфире Radio NV высказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

"Только постепенно, с получением дополнительных F-16, с получением боевого опыта, эксплуатации в отрыве от инструкторов, они начнут привлекаться к задачам, которые уже выполняются МиГ-29, Су-27. Если мы говорим о выполнении задач на переднем крае, это использование AGM-88 HARM для противорадиолокационных задач, JDAM-ER - для ударов по наземным целям. И это уже следующая ступенька, когда F-16 станет больше, когда пилотов станет больше, появится больше опыта", - сказал Катков.

По его словам, как только Украина получит еще большее количество самолетов и пилотов с боевым опытом - Киев перейдет к третьему этапу использования западных истребителей.

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"Только тогда начинать говорить не о завоевании превосходства в воздухе, это очень страшные слова, которые предполагают значительно большего количества машин и, возможно, другого класса. А просто о задаче отогнать российскую авиацию от российского края. Когда он будет (третий этап - УНИАН) - неизвестно. Но объективно, на этом этапе очень не хотелось бы бежать наперед, строить себе розовые замки", - пояснил Катков.

F-16 в Украине: последние новости

Накануне журналисты The Wall Street Journal сообщило, что до конца года Киев не будет иметь даже одной полной эскадрильи истребителей F-16. Одна из причин - решение США обучать молодых курсантов, вместо пилотов с опытом.

По мнению эксперта Константина Криволапа, Украине сейчас уже передали большее количество самолетов, чем она может применять. Причина - в нехватке пилотов.

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