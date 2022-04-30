У оккупационной армии РФ серьезные проблемы с современной военной техникой.

Полномасштабное военное вторжение России на территорию независимой Украины продемонстрировало крайне плохое техническое обеспечение оккупационной армии.

Об этом в интервью УНИАН заявил военный историк Михаил Жирохов.

"Западное оружие для Украины должно изменить весь ход войны. Ведь, как мы увидели, у россиян есть на вооружении исключительно старые советские образцы, модернизированные тем или иным образом. Путин довоевывает советское оружие 80-90-х годов, например, большинство танков", - отметил эксперт.

Жирохов также подчеркнул, что миф о могуществе армии РФ развеян навсегда.

"Миф о военной мощи России уже сейчас полностью разбит. Я и большинство экспертов считаем, что все деньги, вкладываемые в российскую армию, были разграблены. Россияне демонстрировали парады на 9 мая с кучей техники, солдатами в новых касках. А сейчас мир увидел, что они воюют на старой технике, не обеспечивают, а все, что они делают — это только крылатые ракеты и ракеты авиационного базирования. Но дело в том, что для Запада, имеющего совершенную систему ПВО, это совсем не проблема", - сказал военный историк.

Эксперт также подчеркнул, у оккупационной армии РФ серьезные проблемы с современной военной техникой.

"Новейшей техники на вооружении РФ совсем не достаточно. Прекрасный пример — ударные беспилотники, которых в РФ всего пять, поэтому они используют крайне осторожно. У нас их были десятки только в начале войны", - сказал эксперт.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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