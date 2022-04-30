По словам эксперта, США передадут Украине по ленд-лизу истребители, если война в Украине затянется.

На фоне полномасштабного военного вторжения России в Украину США передадут ВСУ истребители только после того, как наши летчики полностью освоят западные образцы.

Об этом в интервью УНИАН заявил военный историк Михаил Жирохов.

По словам эксперта, США передадут Украине по ленд-лизу истребители, если война в Украине затянется.

"Да, если эта война протянется достаточно долго. Нужно понимать, что в Украине есть подготовленные пилоты и техники для советских образцов. А для того, чтобы переучиться на самолет западного производства, нужно время. Это даже не месяцы, можно говорить о годе. Американцы не дают оружие, пока нет подготовленных расчетов. С самого начала они говорили о подготовленных расчетах и ​​экипажах", - отметил эксперт.

По его словам, именно поэтому Украина в начале вторжения получала легкое вооружение.

"Поэтому нам и давали сначала легкое оружие типа противотанковых ракетных комплексов, использовать которые человек может научиться за считанные часы. Для того чтобы научиться использовать тяжелую артиллерию, также нужно время. Но у наших артиллеристов уже такая подготовка, что смогут переучиться довольно быстро", - отметил эксперт.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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