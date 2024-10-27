Интенсивность боев на Курщине абсолютно сопоставима с Донбассом, говорит Дикий.

Активные боевые действия ведутся как на Донбассе, так и на вражеской территории – в Курской области РФ. И вскоре там могут появиться военные КНДР.

Как отметил в эфире "24 канала" ветеран АТО Евгений Дикий, россияне давно пытаются организовать на Курщине полноценное наступление, которое не будет слабее, чем в Донецкой области.

Но оккупанты уже использовали там максимум сил, которые могли, и были вынуждены перебрасывать своих военных из Украины. В наступление РФ смогла пойти только когда сняла с линии фронта три наиболее боеспособные дивизии. Отмечается, что это является свидетельством того, что у оккупантов просто не осталось боеспособных частей.

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На Курщине сейчас идут мощные бои, но они отличаются от событий на Донбассе, говорит Дикий:

"На Курщине нет сплошной линии фронта, соответственно нет позиционных боев, окопной войны, как на Донбассе. Там маневровая война только с использованием гораздо большего количества дронов и других современных технологий".

По своему характеру война на Курщине напоминает события на Киевщине в 2022 году, ландшафт там сейчас похож. Кроме того, ни у одной из сторон нет сплошной линии укреплений – только отдельные укрепрайоны. И поэтому силы активно маневрируют и пытаются бить противника по тылам и флангам.

"Это не окопная, а высокоманевренная война, но интенсивность боев абсолютно сопоставима с Донбассом", – констатировал Евгений Дикий.

Война в Украине: ситуация на фронте

Селидово Донецкой области постепенно переходит под контроль российской армии. Как отметил военный обозреватель Денис Попович, ситуация в городе и вокруг него имеет тенденцию к ухудшению. В Силах обороны катастрофически не хватает людей, чтобы сдерживать наступление россиян.

Между тем NYT пишет, что в Курскую область РФ прибыли несколько тысяч северокорейских солдат. Они должны усилить российские войска в контрнаступлении, призванном выбить ВСУ с этой территории. До понедельника, 28 октября, ожидается сбор до 5000 северокорейских военных.

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