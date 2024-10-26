Собеседники издания отмечают, что войска КНДР еще не вступили в бой.

Несколько тысяч северокорейских солдат уже прибыли в Курскую область России, чтобы усилить российские войска в контрнаступлении, призванном выбить ВСУ с этой территоррии.

Как пишет The New York Times, ссылаясь на осведомленных украинских и американских чиновников, первые солдаты КНДР начали прибывать в Курскую область в среду, а к понедельнику, 28 октября, ожидается сбор до 5000 северокорейских военных.

При этом, отметили собеседники NYT, эти войска являются частью элитного подразделения Корейской народной армии. Их перебрасывают из Владивостока самолетами Ил-76 на военный аэродром на западе России, а затем отправляют в зону боевых действий.

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Как отмечают украинские и американские чиновники, войска КНДР еще не вступили в бой, и пока не ясно, какова их роль на этом участке фронта.

Однако, по их словам, любой значительный контингент северокорейских войск позволит России оставить больше своих сил на востоке Украины, где они сосредоточатся на захвате как можно большей части украинской территории до наступления зимы.

Как отмечает NYT, солдаты КНДР могут не стать высокоэффективной боевой силой, если окажутся на фронте, однако это и не будет их главной задачей.

"Кто-то должен умереть на поле боя, и с точки зрения россиян, конечно, лучше, если этот кто-то не будет россиянином", — сказал Эмиль Кастехельми, военный эксперт из финской Black Bird Group.

Солдаты КНДР в Украине

Ранее Главное управление разведки Минобороны сообщило, что первые подразделения войск КНДР уже прибыли в зону боевых действий в Курской области РФ, а в целом в Россию уже прибыло около 12 тыс. военных КНДР.

По данным разведки Нидерландов, Россия перебросила не менее, чем полторы тысячи северокорейских военных для участия в войне против Украины.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, уже 27-28 октября Россия впервые применит войска КНДР в зонах боевых действий.

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