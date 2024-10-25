Захватчики стремятся развивать наступательный успех, начатый после взятия Авдеевки, а Силы обороны Украины пытаются блокировать эти усилия.

Операция Сил обороны Украины по сдерживанию оккупантов продолжается "нормально", поскольку темпы наступления захватчиков могли быть быстрее.

Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко сообщил в эфире телемарафона "Единые новости". В частности, у него спросили, как он может объяснить, что истощение российских войск не происходит, и что теперь оккупанты продвигаются на 500 м в перед, а не на 100 м, как это было до недавнего времени.

"... Во-первых, мы должны говорить об истощенности наших подразделений на некоторых участках, потому что надо понимать: мы истощаем врага и украинская сдерживающая операция по активной обороне развивается на самом деле нормально, потому что темпы наступления врага могли быть значительно большими и уже бои должны были бы быть за Покровск по расчетам российского командования", - сказал Мусиенко.

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Он отметил, что этого не происходит, потому что есть фактор города Селидово, который сдерживает врага.

"Принимается очень много мер для того, чтобы максимально притормаживать продвижение", - сказал эксперт.

В то же время, он назвал проблемы Сил обороны Украины. "Не удается насытить плотность оборонительных порядков, потому что не хватает оружия в равном количестве, систем радиоэлектронной борьбы, которых надо значительно больше, чем количество дронов. Враг сейчас применяет огромное количество (дронов), особенно на некоторых участках. И артиллерии для контрбатарейной борьбы", - сказал Мусиенко.

При этом, он сказал, что разрыв в необходимых средствах еще существует в пользу врага."..... Для того, чтобы мы остановили продвижение и говорили о каких-то тактических контратаках, еще нужно время. Россия, зато активизировалась, улучшила свое обеспечение живой силой", - сказал Мусиенко.

Эксперт со ссылкой на российские источники отметил, что захватчики сейчас могут мобилизовать более 40 тыс. человек в месяц и это дает возможность покрывать потери. В сентябре было россиянами мобилизовано 38 тыс. человек. И враг не замедляет наступательные темпы.

Он отмечает, что для россиян приоритетным участком для наступления является Курахово и Покровск. Там происходит наибольшее количество ударов и боестолкновений. "Они сейчас бросят все ресурсы на то, чтобы именно на этих направлениях достичь успехов", - сказал Мусиенко.

Также у него спросили, насколько он согласен с утверждением, что Силам обороны Украины надо продержаться две-три недели, а потом из-за погодных условий российская техника загрузнется.

"Рациональные расчеты, когда мы говорим о российских войсках, не совсем работают... Сейчас то время, когда надо считать один единственный важный компонент - это живая сила. Это особенно Донецкое направление... Если бы не было пехотных штурмов, ситуация не была бы настолько тяжелой, поскольку технику можно уничтожать. Мы это умеем дронами, артиллерией", - подчеркнул Мусиенко.

В частности, проблемой сейчас является значительное количество российской пехоты. Он согласился, что изменение погодных условий повлияет на применение российской техники, а на работу пехоты "где-то повлияет, а где-то нет".

Он сказал, что россияне развивают тот успех, который они получили после взятия Авдеевки. "Важно дальше блокировать. В принципе, украинские силы это и делают", - сказал Мусиенко.

Война в Украине: новости

Издание The Economist считает, что следующей целью оккупационных войск в Украине может быть Запорожье. Враг может начать наступление на этот город.

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