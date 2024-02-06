Говоря о планах РФ захватить всю территорию Донецкой области, Дикий заметил, что россиянам до этого очень далеко.

Российские оккупационные войска не способны оккупировать всю территорию Донецкой области. Сейчас россияне прежде всего сосредоточены на том, чтобы "дожать" Авдеевку.

"Для интенсивного наступления, россиянам хватит человеческого ресурса, который у них сейчас есть, где-то на 2 месяца. После того этот ресурс на какое-то время иссякнет. То, что враг успеет дожать за эти два месяца, то потом будет трудно нам обратно отбивать. Приоритетность российских целей достаточно очевидна. В первую очередь оккупанты хотят дожать Авдеевку, и это политическая цель. Потому что ни один российский генерал добровольно столько бы бойцов не уничтожал, как они сейчас это делают в Авдеевке. Сейчас соотношение потерь – один к двенадцати в нашу пользу. А враг все одно продолжает мясные штурмы. Это прямой приказ Путина", – объяснил в эфире "Эспрессо" экс-командир взвода батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий.

Он подчеркнул, что если россияне все же "дожмут" Авдеевку, следующей целью врага станет Купянск Харьковской области. По его словам, этот город для противника важен не только с политической точки зрения.

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"Дело в том, что станция Купянск-Узловой является крайне важным логистическим узлом для противника. Там есть ветка, которая уходит вглубь России", – пояснил он.

В то же время, говоря о планах РФ захватить всю территорию Донецкой области, Дикий отметил, что россиянам до этого очень далеко. К этой цели их не приблизит даже захват Авдеевки.

"Если враг дожмет Авдеевку, то он практически выровняет линию фронта. Россияне не прорвутся вглубь нашего фронта. Для того, чтобы оккупировать всю Донетчину, врагу надо где-то прорвать наш фронт. Есть несколько направлений, где это потенциально возможно, но там принимаются соответствующие меры", – констатировал ветеран АТО.

Ситуация на фронте

В течение суток, 6 февраля, российские захватчики атаковали позиции украинских войск сразу на нескольких направлениях фронта. В Генштабе рассказали, что на передовой произошло 81 боевое столкновение с противником. В частности, на Авдеевском направлении было отбито 28 вражеских атак.

В то же время Силы обороны уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59 российских оккупантов. Также украинские защитники нанесли удары по 13 районам сосредоточения захватчиков.

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