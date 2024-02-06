По словам Коваленко, временные рамки для достижения каких-то успехов оккупантами сузились до двух недель.

Российское командование получило новый дедлайн для достижения хоть каких-то побед на фронте в Украине. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, временные рамки сузились до двух недель. Основные цели для российских захватчиков – Авдеевка и зачистка левого берега Херсонской области. В то же время Купянск и Часов Яр обозначены второстепенными целями, их захват перенесен на вторую половину 2024.

"Ранее было известно, что Путин лично прочертил границы достижения целей до начала выборов в России. Но диктатор – особа капризная и желает послание федеральному собранию упаковать в победную обертку. От ситуации в зоне боевых действий напрямую будет зависеть и послание Путина федеральному собранию, которое вообще могут отменить, если все будет плохо. А если так будет, то полетят головы, в переносном смысле. Причем, первый на вылет в Сирию – генерал Теплинский, которого с прошлого года носят в зубах, что в кремле, что на Фрунзенской набережной", – отмечает Коваленко.

В связи с этим, по словам эксперта, ожидается серьезный прессинг по Авдеевке. Враг будет атаковать пехотной компонентой в северном и северо-восточном секторах.

"Концентрация всех усилий на городских боях. Для усиления давления акцент тактической авиации будет именно на авдеевском направлении, КАБами будут ровнять все, что можно использовать для обороны в городе. То есть, следующие две недели Авдос будут ровнять с землей", – прогнозирует Коваленко.

При этом механизированную компоненту российские захватчики будут экономить, считает обозреватель. По его мнению, вражеских штурмов с техникой уровня октября-ноября 2023 мы уже не увидим

Эксперт также оценил ситуацию на левобережье Днепра в Херсонской области:

"Российское командование намерено вывести применение тактической авиации до уровня декабрьского инцидента с Су-34. Уж больно Мише не хочется в Сирию, парадами руководить где-нибудь под Метрасом близ Кобани, а потому будут рисковать. Кроме того, группировка войск "Днепр" накопила весьма приличную механизированную компоненту на левом берегу и ради поставленной цели могут пожертвовать 10%-20% от нее, но продавить плацдарм… Хотя, если задаться вопросом, почему этого не было сделано ранее, то понимаешь, что все-таки – Метрас ждет!" – продолжил он.

В то же время усилия по захвату Купянска Харьковской области и Часового Яра Донецкой россияне откладывают "на после выборов". Согласно планам оккупантов, после захвата Авдеевки будет взята долговременная пауза для восстановления боеспособности, говорит эксперт.

"Но при этом из авдеевской группировки часть сил и средств, в частности из состава группировки войск "Центр", вернутся на Лимано-Купянскую ось, но не на Лиманское направление, а для усиления группировки войск "Запад" на Купянском направлении", – объяснил эксперт.

В районе Часового Яра враг сосредоточится на создании благоприятных условий для наступления, под которое будут формировать новые подразделения за счет мобилизации, отметил Коваленко.

"В общем, на первый взгляд порешали они там у себя на Фрунзенской набережной все очень красиво. Вот только к таким и не только таким планам Силы обороны Украины готовы. И все бы хорошо, но есть один нюанс… Силы обороны готовы, а вот партнеры подводят как никогда", – констатировал он.

Война в Украине: это стоит знать

В течение суток российские оккупанты атаковали позиции украинских войск сразу на нескольких направлениях фронта. По данным Генштаба, на передовой произошло 81 боевое столкновение с противником.

Тем временем Силы обороны уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59 российских оккупантов и нанесли удары по 13 районам сосредоточения врага.

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